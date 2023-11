Lombardia: inaugurato nuovo parco inclusivo del dono a Berzo San Fermo

Milano, 10 nov.(Adnkronos) – Un parco inclusivo sin dalla sulla progettazione: è la struttura di Berzo San Fermo (Bg) inaugurata oggi alla presenza dell'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. "Più bello di un parco inclusivo, c'è solo un parco inclusivo in cui gli stessi ragazzi hanno aiutato nella progettazione -ha affermato l'assessore-. Quindi per prima cosa i miei ringraziamenti e quelli di Regione Lombardia vanno a questi giovani che ci hanno messo cuore e testa per raggiungere un obiettivo lodevolissimo".

"Grazie a voi, al sindaco, ai cittadini e a Regione Lombardia che ha reso disponibile un contributo regionale di 30.000 euro a fondo perduto -ha proseguito- oggi il parco è realtà. Se l'inclusività è colonna portante della nostra società, quando si parla di bambini è doppiamente importante, perché è da lì che comincia e fiorisce la cultura dell'altro e dell'aiuto reciproco".

"Sono certo -ha concluso- che i bambini di Berzo San Fermo, i loro genitori e i nonni sapranno cogliere tutto il bello che c'è in questo luogo".