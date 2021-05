Lombardia: le acrobazie della 'mototerapia' incantano la piazza della Regione (2)

(Adnkronos) – "Sono felicissimo di essere qui", ha spiegato Vanni Oddera, pilota e soprattutto capofila del progetto 'Mototerapia'. "In dodici anni abbiamo aiutato migliaia di persone in tutto il mondo ed essere qui in questa occasione ci rende davvero orgogliosi".

Da ragazzo, il sogno di Vanni Oddera era possedere una moto e con i primi soldi guadagnati, ne ha comprata una.

Da qui la sua vita è cambiata. È diventato campione di freestyle motocross e dal 2009 ha cominciato a condividere questa sua grande passione attraverso la 'mototerapia', esibizioni di motocross acrobatica dove bambini disabili, portatori di handicap, malati oncologici e persone in carrozzina provare l'euforia di salire, con lui, in sella, "per rendere gli altri felici", ha spiegato oggi il campione nato nel 1980 a Pontivrea (Savona). Il suo motto è: "Se si salta da soli è solo un sogno, se si salta insieme è la vita che inizia davvero".

All'evento in piazza Città di Lombardia erano presenti anche la vicepresidente Letizia Moratti, gli assessori regionali Stefano Bolognini (Comunicazione e Giovani), Guido Guidesi (Sviluppo economico) e il sottosegretario Antonio Rossi (Grandi eventi sportivi).