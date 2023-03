Lombardia: Lega, Corbetta nuovo capogruppo in consiglio, Terzi capo delegazione in giunta

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - La Lega Lombarda Salvini Premier ha riunito questo pomeriggio nella sede di via Bellerio tutti i propri eletti nel consiglio regionale lombardo e tutti i componenti leghisti della giunta regionale guidata dal governatore Attilio Fontana per una prima riunione programmat...

Milano, 13 mar. (Adnkronos) – La Lega Lombarda Salvini Premier ha riunito questo pomeriggio nella sede di via Bellerio tutti i propri eletti nel consiglio regionale lombardo e tutti i componenti leghisti della giunta regionale guidata dal governatore Attilio Fontana per una prima riunione programmatica, con la presenza del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e del vice Eugenio Zoffili.

"Nel corso della riunione, oltre ad affrontare contenuti amministrativi e politici prioritari per il movimento e per il buon governo del territorio lombardo, i consiglieri regionali all’unanimità hanno indicato come nuovo presidente del gruppo regionale il consigliere Alessandro Corbetta, mentre gli assessori hanno indicato come capo delegazione in giunta l’assessore Claudia Maria Terzi", spiegano Cecchetti e Zoffili augurando buon lavoro per i prossimi cinque ai consiglieri leghisti e agli assessori leghisti.