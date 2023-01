Lombardia: Letizia Moratti presenta suo programma 'chiaro e inclusivo, darà serenità'2

(Adnkronos) - Innovativo, sottolinea Moratti, è anche il metodo. Da un lato per l'elaborazione del piano, che "ha visto un forte coinvolgimento dei cittadini, una condivisione di speranze e di strumenti per realizzarle", avverte Moratti. "Abbiamo lavorato con dei tavoli te...

(Adnkronos) – Innovativo, sottolinea Moratti, è anche il metodo.

Da un lato per l'elaborazione del piano, che "ha visto un forte coinvolgimento dei cittadini, una condivisione di speranze e di strumenti per realizzarle", avverte Moratti. "Abbiamo lavorato con dei tavoli tematici con degli esperti che ci hanno aiutato ad approfondire i temi che abbiamo individuato come 'temi-chiave' da affrontare". E, sottolinea, "lo abbiamo fatto con degli esperti proprio perché crediamo che una buona politica sia in grado di creare un equilibrio sano tra la politica e i tecnici, mettendo a fattor comune le migliori esperienze e le migliori pratiche, per poi fare sintesi".

Dall'altro lato, "abbiamo messo in atto un metodo innovativo pensando al governo della Regione. E si basa essenzialmente su due punti: non operare più a silos, come avviene ora, ma connettendo le tematiche una con l’altra". Perché "quando si parla di sanità, non si può non parlare di ambiente. E quando si parla di ambienti non si può non parlare di agricoltura, di formazione, di ricerca e di innovazione". L’auspicio è che "i raccordi e i rimandi tra le tematiche nel programma siano ben visibili e capiti".

Altro punto importante è il "metodo previsionale, cioè analizzando i dati a disposizione per poter indirizzare le politiche dell’oggi e del domani in chiave di necessità attuali e future". E questo "è il modo con cui questo programma è stato costruito, in accordo con la coalizione". (segue)