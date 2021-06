Lombardia: Locatelli in visita nel Cremasco, 'a fianco delle associazioni per ripartire '

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha fatto tappa oggi nel Cremasco per alcuni appuntamenti con le realtà del sociale. L'assessore ha visitato la sede della Onlus 'Camminiamo Insieme' di Rivolta d'Adda e ha incontrato responsabili e volontari delle associazioni 'Donne contro la violenza' e Anfass di Crema.

"Dopo lo stop dovuto alle restrizioni imposte per contenere il contagio – ha dichiarato Locatelli – è bellissimo tornare a incontrare il mondo del Terzo settore e le tantissime persone che ne fanno parte. Parlo di operatori e volontari che nemmeno nei mesi più duri si sono risparmiati. Anzi, hanno dovuto dare il massimo per aiutare le persone in difficoltà a sentirsi meno sole. Anche in questo territorio ho trovato delle splendide realtà, che ogni giorno si occupano di fornire assistenza alle persone più fragili.

Il compito delle istituzioni è quello di stare al loro fianco per sostenerle e supportarle nel loro operato quotidiano, soprattutto in questa fase di ripartenza. Regione Lombardia c'è e sta lavorando per offrire a queste realtà tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio questo particolare momento".

"Sia per quanto riguarda il sostegno alle persone con disabilità, sia per quanto concerne la lotta alla violenza contro le donne, l'istituzione regionale è in prima linea: con aiuti concreti e immediati e – ha concluso Alessandra Locatelli – con momenti di incontro e confronto come quello di oggi lavoriamo in sinergia con le associazioni, nella profonda convinzione che solo facendo squadra potremo risollevarci e ripartire più forti di prima".