Lombardia: Luce Meola nuova presidente Consiglio regionale pari opportunità

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Laureata in Giurisprudenza, avvocato esperto in diritto di società e imprese industriali, 48 anni, Luce Meola è stata eletta questo pomeriggio all’unanimità nuova presidente del Consiglio regionale per le pari opportunità, organismo di...

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Laureata in Giurisprudenza, avvocato esperto in diritto di società e imprese industriali, 48 anni, Luce Meola è stata eletta questo pomeriggio all’unanimità nuova presidente del Consiglio regionale per le pari opportunità, organismo di garanzia previsto dallo statuto d'autonomia di Regione Lombardia con il compito principale di verificare l’attuazione del principio di parità di genere e operare per la diffusione della cultura della parità.

Il Consiglio regionale per le pari opportunità esercita funzioni consultive, di proposta e di controllo ed esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge in materia statutaria, elettorale e di nomine che abbiano rilevanza in materia di pari opportunità.

Vice presidente, sempre all’unanimità, è stata eletta Giulia Tossici. Le altre componenti dell’organismo che si è insediato oggi sono Elisabetta Fontana, Paola Ester Francesca Gregato, Ester Luisa Lanfranchi, Anna Maria Passaggio e Paola Romeo. La seduta di insediamento è stata presieduta dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha auspicato come il Consiglio per le pari opportunità "possa lavorare e operare sempre con la massima condivisione e in modo trasversale, consapevoli della delicatezza e dell’importanza che la parità di genere deve avere nelle politiche regionali".