Lombardia: Lucente, 'altri 28,7 mln per agenzie di trasporto pubblico locale'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – In arrivo 28,7 milioni di euro per le agenzie del trasporto pubblico locale, in aggiunta ai 624 milioni già distribuiti per il 2023. È quanto stabilisce una delibera di Giunta, approvata su indicazione dell'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, susseguente al saldo del contributo 2023 da parte del Fondo Nazionale Trasporti a Regione Lombardia. Uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro, che la Regione ha deciso di incrementare con ulteriori 3,7 milioni di risorse proprie.

Nello specifico, ecco la suddivisione delle risorse per agenzia: agenzia Tpl Bergamo 2.282.057,88 euro; agenzia Tpl Brescia 2.627.914,23 euro; agenzia Tpl Como, Lecco e Varese 2.961.613,53 euro; agenzia Tpl Cm Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 18.954.018,65 euro; agenzia Tpl Cremona-Mantova 1.520.947,81 euro e agenzia Tpl Sondrio 380.708,13 euro.

"Un aiuto concreto al trasporto pubblico locale – spiega Lucente – necessario per contrastare il periodo di difficoltà in cui versano molte Agenzie, dovuto principalmente alle dinamiche di crescita dell'inflazione e dei costi operativi. Sono convinto che tali risorse permetteranno alle autorità preposte di innalzare il livello del servizio offerto, scongiurando tagli di corse paventati recentemente. Uno sforzo notevole da parte di Regione Lombardia e del Governo. Mi aspetto che anche tutti gli altri enti coinvolti nelle Agenzie facciano la loro parte. Per noi -conclude- il trasporto pubblico locale è un elemento centrale, da sostenere con convinzione e concretamente".