Lombardia: Magi, 'se Majorino appoggia M5S non saremo in quella coalizione'

Lombardia: Magi, 'se Majorino appoggia M5S non saremo in quella coalizio...

Lombardia: Magi, 'se Majorino appoggia M5S non saremo in quella coalizio...

Lombardia: Magi, 'se Majorino appoggia M5S non saremo in quella coalizio...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "In Lombardia appoggiamo Majorino ma non abbiamo ancora capito lui che tipo di coalizione voglia fare. Se appoggiasse i 5S non saremmo in quella coalizione, pur rispettando la sua scelta”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di + E...

Roma, 6 dic.

(Adnkronos) – "In Lombardia appoggiamo Majorino ma non abbiamo ancora capito lui che tipo di coalizione voglia fare. Se appoggiasse i 5S non saremmo in quella coalizione, pur rispettando la sua scelta”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di + Europa Riccardo Magi, oggi ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Sosterreste in caso Letizia Moratti? “La mia idea è assolutamente di non appoggiarla”. Non deciderete di proporre voi un altro candidato.

“Non è da escludere neanche questa ipotesi – ha detto a Rai Radio1 Magi -, Io penso che se Majorino decidesse di includere in coalizione il M5S sarebbe un grosso errore politico”.