Lombardia: Magoni, 'da giunta via libera ad accordo con 'Sport e Salute' per i giovani'

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con Sport e Salute per l'attuazione del progetto 'Sport e Giovani: crescere insieme". L'iniziativa è finalizzata alla promozione del protagonismo giovanile all'interno di luoghi di aggregazione, negli spazi a disposizione dei ragazzi e nelle strutture sportive. Regione Lombardia coprirà la totalità dell'intervento, pari a 1.461.202 euro.

"Lo sport è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni – spiega Lara Magoni, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e giovani -. Crescita personale ma soprattutto crescita sociale, intesa come confronto e condivisione. Con questa iniziativa lo sport sarà veicolo e collante per aiutare i giovani a riprendere e rilanciare il proprio percorso nella società in cui vivranno. Un progetto ambizioso che, siamo convinti, sarà vincente proprio grazie allo sport. I nostri giovani incontreranno diverse professionalità ed opportunità per la loro crescita come cittadini attivi e consapevoli, entrando in contatto con soggetti che già operano nel settore. La forza aggregativa dello sport sarà il volano per l'espressione creativa e artistica delle nuove generazioni".

'Sport e Giovani: crescere insieme' è in linea con l'obiettivo strategico di Regione per il sostegno e valorizzazione dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile: "Il piano coprirà l'intero territorio regionale lombardo – precisa Magoni -. Sarà un progetto vincente perché conosco il valore e le potenzialità dello sport. La società ha un forte bisogno di rigenerazione, energie nuove per affrontare le difficoltà dell'oggi con una visione che sia proiettata verso il futuro. I giovani – conclude – hanno necessità, tuttavia, di spazi per poter esprimere il loro potenziale. Perciò abbiamo deciso di credere e investire su 'Sport e Giovani: crescere insieme'".