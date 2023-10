Lombardia: Magoni, 'trofeo Supermoto delle Nazioni grande evento internazionale'

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni ha premiato i piloti del Trofeo delle Nazioni di supermoto a Castelletto Branduzzo (Pavia), insieme al presidente della Fmi-Federazione motociclistica italiana Giovanni Copioli e al presidente di Federmoto Lombardia, Ivan Bidorini.

L'Italia si conferma tra i punti di riferimento della supermoto. La maglia azzurra ha ottenuto un meritato e importante secondo posto con la Nazionale maggiore e con la formazione junior si è classificata terza. La Francia ha vinto entrambe le competizioni, ma la nostra squadra ha dimostrato di essere ancora, come lo è ormai da anni, ad alti livelli. Sessanta i piloti in rappresentanza di 21 Paesi, per la prima volta presenti anche Stati Uniti e Australia, per una giornata di motociclismo di altissimo livello.

"Lo sport – ha detto Magoni – ancora una volta è protagonista con un grande evento in Lombardia, il Trofeo delle Nazioni di supermoto, tra i più importanti della stagione motociclistica 2023. Avere avuto l'opportunità di sostenere questa manifestazione è stata una grandissima soddisfazione per Regione Lombardia. Il Trofeo delle Nazioni è la massima espressione delle diverse discipline motociclistiche per squadre nazionali. Il motociclismo è una disciplina che ha visto nella sua storia grandi campioni lombardi, soprattutto orobici, tra tutti Giacomo Agostini".

"Il nostro territorio – ha aggiunto il sottosegretario – è profondamente legato a questo sport, non solo per i suoi campioni, ma anche per il grande patrimonio manifatturiero legato ad aziende e marchi leader di mercato e testimonial del Made in Italy nel mondo. I numeri che gravitano intorno al motociclismo testimoniano la grande passione dei lombardi per le due ruote: 24.000 soci, 322 moto club e ben 50 manifestazioni sportive su tutto il territorio".

"La facilità con cui Regione Lombardia accoglie questi grandi eventi – ha concluso Magoni – è data dalla presenza di infrastrutture sportive di altissimo livello, come il motodromo di Castelletto Branduzzo e da un territorio particolarmente ricettivo, in grado di offrire scenari ed esperienze di ogni tipo a chi, come in questo caso, è arrivato anche da molto lontano".