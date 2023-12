Lombardia: Maione, 'su bando Brescia Caffaro stiamo dando risposta attesa da anni'

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Esprime forte soddisfazione l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione in merito alla preassegnazione del bando per la messa in sicurezza del sito industriale nell'area del sin Brescia Caffaro. "In questi mesi -spiega l...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Esprime forte soddisfazione l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione in merito alla preassegnazione del bando per la messa in sicurezza del sito industriale nell'area del sin Brescia Caffaro. "In questi mesi -spiega l'assessore Maione- ho voluto che il tavolo regionale sulla Caffaro fosse praticamente permanente. Le interlocuzioni con il governo, con l'ex commissario Nova e il successore Fasano, con Arpa e con il Comune sono quotidiane. Grazie a questo metodo di lavoro siamo riusciti a trovare i fondi necessari per il bando".

"Sbloccare i lavori di bonifica -aggiunge l'assessore- è uno dei grandi obiettivi della giunta Fontana e oggi possiamo registrare un significativo passo in avanti. Vogliamo che tutti i passaggi tecnici siano fatti nel miglior modo possibile perché la questione ha un altissimo valore ambientale per tutto il territorio bresciano e le procedure devono essere fatte bene, non solo velocemente. Stiamo dando una risposta che la città attende da anni".