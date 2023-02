Lombardia: Majorino, 'da elettori giudizio spietato su Moratti'**

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Il ticket con Letizia Moratti non era possibile, poi gli elettori hanno dato un giudizio spietato alla proposta di Letizia Moratti che mi risulta in questo momento non riuscire a entrare neanche in Consiglio regionale". Lo afferma Pierfrancesco Majorino, cand...

(Adnkronos) – "Il ticket con Letizia Moratti non era possibile, poi gli elettori hanno dato un giudizio spietato alla proposta di Letizia Moratti che mi risulta in questo momento non riuscire a entrare neanche in Consiglio regionale". Lo afferma Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra uscito sconfitto nella corsa contro il governatore leghista Attilio Fontana. Majorino si rimprovera poco per una campagna elettorale che arriva dopo un risultato elettorale del 25 settembre "chiarissimo.

In questi due mesi non credo di aver fatto grandi errori".