Lombardia: Majorino, 'decrescita felice non mi appartiene, combatto diseguaglianze'

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Io sono assolutamente un sostenitore di politiche di innovazione in campo ambientale riguardanti gli effetti della crisi climatica. Ci vogliono politiche di sviluppo sostenibile. La decrescita felice non mi appartiene sul piano culturale: sono per crescere e ridis...

Milano, 12 gen.

(Adnkronos) – "Io sono assolutamente un sostenitore di politiche di innovazione in campo ambientale riguardanti gli effetti della crisi climatica. Ci vogliono politiche di sviluppo sostenibile. La decrescita felice non mi appartiene sul piano culturale: sono per crescere e ridistribuire e combattere le diseguaglianze". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia sostenuto da coalizione di centrosinistra e M5s, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

Per Majorino, "la crescita deve avere la sostenibilità come obiettivo essenziale; ad esempio sulla questione delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico in Lombardia, noi pensiamo ad un grande piano che faccia fare veri passi in avanti ambientali e che allo stesso tempo crei posti di lavoro. Il lavoro verde è una grande opportunità per tanti professionisti. E questa -conclude- è la crescita sostenibile".