Lombardia: Majorino, 'Don Mazzi su dipartimento adolescenza ha ragione'**

(Adnkronos) – ''Don Mazzi ha perfettamente ragione. Lo propone da tanto tempo con grande passione e ostinazione e io ho in mente l'idea di un governo regionale che non sta recluso nelle proprie stanze ma si confronta con chi, come Don Mazzi, ha tanta esperienza del mondo del volontariato del terzo settore''. Così il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, Piefrancesco Majorino, risponde durante il confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com alla richiesta di Don Mazzi di creare un dipartimento per l'adolescenza.

''tante educatrici e tanti educatori -dice- ci stanno dicendo che sull'adolescenza c'è bisogno di una politica molto più coraggiosa, di una buona politica pubblica a sostegno del benessere delle ragazze e dei ragazzi, per gli spazi di socialità, per la creatività per i percorsi di formazione. E' un tema che mi appassiona e non vedo l'ora di affrontarlo''.