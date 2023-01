Home > Askanews > Lombardia, Majorino: Fontana evita il confronto, partita è aperta Lombardia, Majorino: Fontana evita il confronto, partita è aperta

Roma, 20 gen. (askanews) – “Non posso obbligare Fontana che ha chiaramente paura di confrontarsi con me in una partita che è aperta e quindi tenta di evitare in tutti i modi il confronto e il dibattito. Ma io credo che in questo modo si impoverisca l’inevitabile confronto elettorale e si dà un brutto segnale ai lombardi”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e movimento cinque stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confcommercio. “Però comunque io vado avanti e il fatto che la partita sia molto aperta e la nostra sensazione è che possa essere vinta, mi dà ancora più energia”, ha sottolineato.

