Lombardia: Majorino, 'io autonomista convinto, dobbiamo far si che arrivino soldi e fondi**

(Adnkronos) – ''Io sono un autonomista convinto, un decentratore! Certo dobbiamo riuscire a far sì che l'autonomia sia utile allo sviluppo dei territori quindi dobbiamo riuscire a far sì che arrivino i soldi e fondi alle nostre comunità locali, alle nostre città''. Così Pierfrancesco Majorino, candidato per il centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, durante il confronto tra i quattro candidati organizzato dall'Adnkronos e visibile oggi sul sito www.adnkronos.com risponde alla domanda del presidente di Cna Lombardia Giovanni Bozzini che ha chiesto quale autonomia potrà ottenere la Regione Lombardia e quale sarà il posizionamento che avrà nei confronti dello Stato centrale.

''L'autonomia di Calderoli -dice- non è niente di tutto questo, è un nuovo Stato burocratico centralista, concentrato in Regione Lombardia, punta alla regionalizzazione della scuola che per me è un'anticamera della privatizzazione quindi non mi piace. Devo anche dire che sono convinto del fatto che non andrà mai in porto per i conflitti che ci sono evidentissimi nel governo. Dunque dovremmo azzerare la discussione e dire che l'autonomia così non funziona però c'è bisogno di un intervento più utile e sostegno delle nostre comunità locali''.