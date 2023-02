Lombardia: Majorino, 'mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana'

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia un'affermazione vera della destra, credo che la scelta del Terzo polo sia stata davvero sbagliata, per quello che ci riguarda credo che rispetto alle politiche è un primo passo per la ricostruzione". Lo afferma Pierfrancesco Majorino...

(Adnkronos) – "Credo che sia un'affermazione vera della destra, credo che la scelta del Terzo polo sia stata davvero sbagliata, per quello che ci riguarda credo che rispetto alle politiche è un primo passo per la ricostruzione". Lo afferma Pierfrancesco Majorino, candidato lombardo del centrosinistra uscito sconfitto nella corsa contro il governatore lombardo Attilio Fontana. Majorino sorride per aver ricevuto tanti voti dai giovani, ma non nasconde il rammarico del finale: "mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana".