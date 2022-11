Roma, 2 nov (Adnkronos) – "L'ipotesi che il #PD possa sostenere #LetiziaMoratti alle prossime elezioni regionali per me è semplicemente folle. Detto questo serve recuperare il tempo perduto: programma radicale, alleanza ampia e una persona scelta in poche settimane che si consumi le suole".

Lo scrive su Twitter l'europarlamentare del Pd Piefrancesco Majorino.