Lombardia: Majorino (Pd), 'Regione spieghi come disporrà delle 19mila case vuote'

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Il caos che si sta scatenando nella destra sulla volontà di destinare appartamenti Aler ai profughi è frutto delle troppe parti in commedia". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale Pd per le politiche per la casa e per l’immigrazione nella segreteria di Elly Schlein e capogruppo in Regione Lombardia.

"Ci pare evidente che l'assessore alla Casa Paolo Franco si sia impegnato in quella direzione -afferma Majorino-. Ciò ci viene confermato anche sui territori interessati. La cosa per noi va gestita innanzitutto nella massima trasparenza. Qual è il piano presentato dall'assessore Franco? Perché non vengono prese in considerazione soluzioni anche diverse a fronte dei diciannovemila alloggi vuoti mai messi a disposizione in questi anni dei cittadini bisognosi? Ripeto, la Regione dica innanzitutto la verità e si discuta tra tutti gli attori coinvolti con pacatezza e concretezza. Ma soprattutto -conclude- la Regione spieghi come verranno rese disponibili alla collettività le diciannovemila case vuote di proprietà regionale presenti oggi in Lombardia".