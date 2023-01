Lombardia: Majorino, 'su disabilità Fontana come Marchese del Grillo, si confronti con me'

Lombardia: Majorino, 'su disabilità Fontana come Marchese del Gri...

Milano, 4 gen.

(Adnkronos) – "Sui diritti delle persone con disabilità, la Lombardia non ha assolutamente fatto abbastanza. Fontana continua a comportarsi da neo Marchese del Grillo e invece che confrontarsi con gli avversari li irride con le critiche". Così il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino replica alle dichiarazioni social del suo competitor alle prossime elezioni regionali, Attilio Fontana. Quindi assicura: "Noi aumenteremo gli investimenti riguardanti i sevizi per le persone con disabilità.

Come facemmo in controtendenza nazionale nel 2011 e 2012 a Milano, portando da 28 a 44 milioni le risorse a bilancio nel Comune di Milano".

Attilio Fontana, rimarca Majorino, "si vanta di aver stanziato fondi insufficienti e di rispondere così alle critiche delle associazioni che si occupano del mondo della disabilità che mi stanno riferendo negli incontri che sto tenendo con loro". Per questo conclude rinnovando al governatore l'invito a sfidarsi in un confronto pubblico: "Si confronti con me, con i miei 8 anni da assessore ai servizi sociali.

Guardiamoci in faccia e vediamo se quello che ha fatto è sufficiente o è solo poca cosa".