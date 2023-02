Lombardia: Majorino, 'trasparenza e legalità miei punti di forza, sì ad agenda incontri'

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - "Trasparenza e legalità sono punti di forza della mia campagna elettorale, mentre noto che per i miei competitor non sono una priorità. Sette anni fa Regione Lombardia ha adottato un 'registro della trasparenza' che necessita di importanti mi...

(Adnkronos) – "Trasparenza e legalità sono punti di forza della mia campagna elettorale, mentre noto che per i miei competitor non sono una priorità. Sette anni fa Regione Lombardia ha adottato un 'registro della trasparenza' che necessita di importanti miglioramenti. Adotterò l’agenda degli incontri con i portatori d’interesse dei membri della giunta e accolgo con favore le proposte che provengono da 'The good lobby'". Così il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, dichiara la sua adesione all’appello del movimento dei cittadini che chiedono l’implementazione del registro della trasparenza e l'agenda dei portatori d’interesse".