Lombardia: Malpezzi, 'Moratti è donna centrodestra, Cottarelli nome importante Pd'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Non penso ci siano i margini perché il Pd candidi Letizia Moratti. È una donna di centrodestra, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico. Dobbiamo lavorare per una coalizione ampia di centrosinistra e in Lombardia lo stiamo facendo da tempo.

Letizia Moratti è stata espressione del governo che abbiamo contestato, ieri ha dato ragione a quello che ha sempre detto il Partito democratico, non solo sulla pandemia. Ieri la Moratti ha dato un sonoro ceffone al governo della Lombardia che si è configurato come governo di destra. Carlo Cottarelli è un nome importante e penso che potrebbe fare bene, è un senatore del Pd, anche se io non lancio candidature perché dobbiamo fare un lavoro comune".

Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ai microfoni di 'Agorà' su Raitre.