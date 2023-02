Lombardia, Malpezzi (Pd): rammarico per no a coalizione più larga

Roma, 13 feb. (askanews) – “É chiaro che noi lavoravamo per un altro risultato, però c’è una buona prestazione del Pd che ha tenuto ed è cresciuto ed è stato più attrattivo di altre forze”. Così la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, ha commentato il risultato di Pierfrancesco Majorino, candidato di pd e M5s in Lombardia.

“Rimane il rammarico perché Majorino ha lavorato bene e fino all’ultimo ha cercato di lavorare per una coalizione che potesse essere più ampia e parlasse a tanti mondi, qualcuno ha detto no e non penso che questo gli abbia portato bene”, ha aggiunto.

“Penso che in fase congressuale, con le difficoltà oggettive del Pd, perché queste regionali sono un po’ una coda delle politiche, il Pd comunque cresce in Lombardia e questo è un punto di partenza secondo me. Il Pd si è messo in discussione e credo sia un buon momento per ripartire” ha concluso.