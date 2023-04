Lombardia: maltempo previsto per domani, allerta gialla per rischio idrogeologico

Lombardia: maltempo previsto per domani, allerta gialla per rischio idrogeolo...

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio idrogeologico per la giornata di domani, giovedì 20 aprile. Lo rende noto Regione Lombardia, precisando che il centro operativo comunale (COC) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.