Lombardia: Maran, 'in tour con Pisapia perché centrosinistra non sprechi grande occasione'

Milano, 16 nov.(Adnkronos) – "Questa sera a Pavia sarà con noi Giuliano Pisapia per la sesta tappa di #Cominciamodacapo".

Lo annuncia l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, riferendosi all'iniziativa messa in campo in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

"Con Giuliano -afferma Maran- abbiamo aperto questo percorso a inizio ottobre partendo dalla nostra Milano, per chiedere al popolo del centrosinistra di non sprecare l'occasione di realizzare questa grande impresa e cambiare la Lombardia dopo così tanti anni. Lo diciamo dall'inizio e non smetteremo di farlo: chiunque voglia candidarsi presidente di Regione Lombardia deve passare dal coinvolgimento delle persone, dalla loro mobilitazione, dall'apertura a tutte le energie di chi vuole il cambiamento".

Del resto "proprio partendo dal percorso delle primarie Pisapia è diventato sindaco, dando il via a una grande stagione di vittorie del centrosinistra in tantissimi comuni della Lombardia ormai undici anni fa". E allora, "mancano 88 giorni al voto, impegniamoci per battere Fontana e Moratti!".