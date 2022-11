Lombardia: Maran, 'sosterrò Majorino, ma grave errore non aver convocato primarie'

Lombardia: Maran, 'sosterrò Majorino, ma grave errore non aver co...

Milano, 18 nov.

(Adnkronos) – "Quando vietano di giocare la partita, vincere è impossibile". Lo scrive su Facebook Pierfrancesco Maran, dopo l'ufficializzazione del nome di Pierfrancesco Majorino per la candidatura della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia.

"Abbiamo fatto con determinazione e coraggio una sfida a viso aperto per le primarie -afferma Maran- abbiamo riscontrato un grandissimo consenso tra le persone ovunque siamo andati ed è senza alcun dubbio un errore grave non averle convocate.

Ancora una volta il tanto annunciato 'dobbiamo aprire il partito' è rimasto lettera morta. Io -avverte- intendo continuare a guidare un’alternativa riformista e per la partecipazione, per rompere gli schemi di un sistema correntizio che, ormai, avendo perso il polso della società e anche della nostra comunità, continua a perdere consenso e si arrocca evitando le competizioni".

Si tratta di "una partita che va affrontata nel Partito democratico, senza produrre ulteriori divisioni, anzi ricercando il dialogo costruttivo con tutte le forze di opposizione, per questo sosterrò con impegno il candidato nominato".

Del resto, "vogliamo una politica rivolta al futuro". E' "anche per questo che non abbiamo mai pensato che Letizia Moratti potesse essere un'opzione". Dunque "da oggi continuerò con ancora maggiore determinazione a lavorare per una politica migliore e più aperta. Son sicuro -conclude- che saremo in tanti a farlo".