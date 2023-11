Lombardia: Mazzali, 'con gli imprenditori pronti a vincere le sfide del fashion&luxury '

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – "Al fianco dei nostri imprenditori, che qui producono beni di altissima qualità, ambasciatori del Made in Italy nel mondo, la Lombardia si prepara a vincere le sfide del Fashion&Luxury". Così l'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, oggi al Teatro Lirico 'Giorgio Gaber' di Milano, in occasione del 22° Osservatorio Altagamma, conferenza annuale sulla situazione e prospettive del mercato mondiale di beni di elevata qualità (moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, velocità e wellness).

"I dati ci dicono che il turismo e l'altagamma, intesa come servizi e prodotti di qualità elevata e valore esperienziale, saranno il volano per la crescita dell'economia della nostra regione -spiega Mazzali-. Nei prossimi anni, l'80% degli acquisti nel settore del 'luxury' in Italia saranno effettuati da visitatori stranieri e la Lombardia è la regione di riferimento per questo mercato". In questo scenario, prosegue l'assessore, "la Lombardia ha un ruolo di primo piano da giocare, con le sue imprese di moda, design e artigianato di prim'ordine, con il suo comparto cosmetico, ospitalità ed enogastronomia. Basta guardare i numeri della 'Settimana della Moda' dello scorso giugno dove l'indotto totale generato dal turismo straniero è stato pari a 88 milioni di euro, con un incremento di turisti fashion del 25% (133.811) rispetto al 2022, e con uno scontrino medio di 1.518 euro".

"Sono convinta -precisa Mazzali- che con 'turismo e lusso', la Lombardia vince". Per questo, sottolinea "stiamo lavorando con determinazione per valorizzare le eccellenze del 'Made in Italy' creato in Lombardia, il tutto sotto il brand 'Lombardia Style', che sarà capace di aggregare tutti i segmenti attrattivi della nostra regione". La Lombardia, chiude l'assessore, "con i suoi imprenditori è a livello nazionale il grande driver del prodotto d'alta gamma e questo ci rende responsabili in quanto valore aggiunto che può portare ricchezza sui nostri territori. Penso ai nostri alberghi di altissima qualità ricettiva e ai loro servizi di eccellenza".

Stando ai dati, nel 2023 il mercato globale del lusso registra una crescita dell'8-10% rispetto al 2022 e raggiunge la quota di 1.500 miliardi di euro come valore complessivo del comparto: un nuovo record a tre anni dalla crisi legata al Covid. È quanto emerge dall''Altagamma consensus 2024' e dall''Altagamma-Bain worldwide luxury market monitor 2023' presentato oggi a Milano.

La spesa dei consumatori per le esperienze, in particolare, è tornata ai massimi storici, trainata da una ripresa delle interazioni sociali e dei viaggi. Dall'analisi emerge un altro dato curioso: a trainare i consumi del lusso sono utenti di età sempre più giovane e tra i maggiori consumatori alto spendenti spiccano i cinesi.