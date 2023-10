Lombardia: Mazzali, 'estate d'oro, 27 mln di presenze in 5 mesi, laghi superstar'

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – "La Lombardia chiude una stagione estiva d’oro, oltre ogni previsione. Sono stati più di 9 milioni gli arrivi e oltre 27 milioni le presenze nella nostra Regione da maggio e settembre 2023. Con i laghi indiscussi leader dell’attrattività". Sono alcuni dei numeri illustrati ieri pomeriggio dall’Assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, in occasione dell’assemblea dell’Associazione albergatori di Como, preceduta da una giunta di Federalberghi Lombardia, guidata dal presidente Fabio Primerano.

"Sono state largamente superate sia le previsioni elaborate dagli istituti di ricerca (come Demoskopika) che a maggio 2023 prospettavano numeri da record per l’estate, stimando per la Lombardia 7,4 milioni di arrivi e 22,2 milioni di presenze -ha spiegato Mazzali-. Il dato effettivo, ovvero 9.018.517 di arrivi e 27.142.734 pernottamenti, ha superato quindi le stime per circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze". A certificare il trend di netta crescita del turismo lombardo, prosegue l’assessore, "è il confronto rispetto ai dati del 2019, l’anno boom del turismo, rispetto al quale si è registrato un aumento di presenze di circa il 17%". Inoltre, "sempre con riferimento al 2019 si registra una crescita significativa di presenze di stranieri: + 3,5 milioni rispetto agli italiani che crescono di 300.000 unità".

In questo quadro sono proprio i comuni della provincia di Como i luoghi con maggiore attrattività e presenza di stranieri, in primis americani (21,70%) e tedeschi (10,13%): "Como, Bellagio, Tremezzina, Domaso, Menaggio, Porlezza e Cernobbio rappresentano il 56,3% del totale delle presenze di tutta la provincia, delle vere 'calamite' turistiche. Grazie alle loro bellezze paesaggistiche e storiche, ma grazie anche a alberghi e strutture ricettive d’eccellenza", ha chiuso l’assessore.