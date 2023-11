Lombardia: Mazzali, 'hotel Innovaprofessioni pratica verso eccellenza ricettiva'

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Dopo l'inaugurazione del nuovo laboratorio didattico di hotellerie all'Its Academy Innovaprofessioni, lo scorso aprile a Milano, l'assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali oggi ha incontrato gli studenti e i vertici dell'innovativo centro di formazione.

"L'ottima ripresa del turismo lombardo -ha detto l'assessore intervenendo all'istituto di viale Murrillo, che opera in sinergia con il Politecnico del Commercio e del Turismo (Capac)- rende ancor più importante elevare verso l'eccellenza le professionalità del settore. Va in questa direzione l'impegno dell'Its Academy Innovaprofessioni di Milano, che offre agli studenti anche l'esperienza in un 'hotel simulato'".

All'evento erano presenti anche il presidente di Its Academy Innovaprofessioni e Capac, Simonpaolo Buongiardino e il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano, oltre agli allievi della scuola.

"Avviare un laboratorio didattico di hotellerie, dove i giovani possono fare pratica concreta del mestiere in ambienti d'albergo, pur rimanendo nella propria scuola e sotto la regia degli insegnanti, è un perfetto esempio di quella concretezza che caratterizza noi lombardi -ha aggiunto Mazzali-. Al settore turistico sono oggi richieste competenze sempre più trasversali e soprattutto un'elevata qualità del servizio, che incrocia diversi segmenti del comparto, in particolare quello altospendente. Questo significa formare persone altamente competitive, capaci di offrire al turista strutture attrezzate, pulite, sicure, dove opera personale accogliente e multilingue, in modo da garantire l'eccellenza nel servizio. Il ruolo della formazione è allora nodo essenziale di questa rete complessa e interdisciplinare che costituisce il turismo".

Un hotel simulato è composto in particolare da una zona reception, una camera campione dotata di bagno 'en suite', un office e uno spazio eventi. La camera campione consente di svolgere simulazioni di room division e housekeeping per i corsi Its hotel manager. Il desk reception simulazioni di prenotazioni, accoglienza del cliente, guest management sia per i corsi Its Hotel manager, sia per i corsi Its Manager culturale.