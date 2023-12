Lombardia: Meloni, fondi per quasi 2 mld, risorse anche per trasformare bosco droga Rogoredo

Lombardia: Meloni, fondi per quasi 2 mld, risorse anche per trasformare bosco...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Quello che firmiamo oggi è il quinto accordo di coesione che firmiamo su tutto il territorio nazionale, oggi in Piemonte sigleremo il sesto. Quello della Lombardia, insieme al Lazo, è il più significativo sul piano finanziario". La firma dell'accordo libera "un miliardo e 210 mln di euro, ma se aggiungiamo le quote di cofinanziamento la somma totale supera il miliardo 870 mln di euro. Siamo a quasi due miliardi che vengono indirizzati su poche priorità, 13 progetti con risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma cerchiamo di concentrare su alcune priorità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Milano per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Lombardia.

"Tra i progetti che abbiamo in programma – ha poi illustrato – ce ne è uno in particolare di cui vado molto fiera: il nuovo campus del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per cui abbiamo stanziato 60 milioni di euro. E' un progetto molto importante soprattutto per il fatto che sorgerà a Rogoredo, luogo noto alle cronache come il 'boschetto della droga'. Abbiamo deciso di realizzare questo progetto per la rinascita di Rogoredo che da boschetto per la droga potrà diventare il boschetto della musica".