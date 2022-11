Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “In Lombardia la partita per le regionali è aperta, come dimostrano anche i sondaggi. Fa bene Majorino a lavorare per allargare l’alleanza. Bisogna dialogare con tutte le forze alternative alla destra non su formule astratte ma partendo dai contenuti e ...

Roma, 26 nov.

(Adnkronos) – “In Lombardia la partita per le regionali è aperta, come dimostrano anche i sondaggi. Fa bene Majorino a lavorare per allargare l’alleanza. Bisogna dialogare con tutte le forze alternative alla destra non su formule astratte ma partendo dai contenuti e dalle proposte per cambiare la Lombardia”. Così il senatore del Pd Antonio Misiani.