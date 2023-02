Lombardia: Moratti, a Ultima generazione, 'occorrono provvedimenti e lavoro di squadra'**

Milano, 2 feb.

(Adnkronos) – ‘’Regione Lombardia deve avere più attenzione al tema ambientale. Quando si parla di politica ambientale si deve parlare anche di salute e dato che le politiche ambientali sono collegate all'agricoltura occorre un lavoro di squadra’’. Così la candidata di Lista civica e Terzo Polo Letizia Moratti alla presidenza di Regione Lombardia interviene sulla domanda legata al cambiamento climatico posta da Ultima generazione durante il confronto elettorale organizzato negli studi dell’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com

Secondo Moratti ‘’occorre che ci sia una programmazione diversa per provvedimenti a breve a medio a lungo termine con una rendicontazione dei risultati.

Sono davvero tante le politiche che devono essere messe in atto. Per esempio per quanto riguarda l'aria devono esserci politiche che possano e debbano potenziare il trasporto pubblico che, naturalmente, deve essere competitivo rispetto al trasporto in auto. Politiche che devono riguardare il ricambio delle caldaie perché molto dell'inquinamento è dato dalle vecchie caldaie e politiche che devono riguardare gli impianti fotovoltaici. Questi devono essere potenziati in maniera significativa anche utilizzando, per esempio, le autostrade semplicemente mettendoli nelle transenne e possono essere implementati anche piccoli impianti di pompe di calore quindi di energia geotermica’’.

Ma non solo. Secondo Moratti è ‘’necessario fare un grande piano di recupero dei rifiuti per far sì che ci sia un economia circolare. Penso per esempio al tema del biogas senza danneggiare gli agricoltori, quindi senza far sì che ci siano impianti solo con coltivazioni di mais, ma utilizzando invece gli scarti dell'agricoltura. E’ necessaria la pulitura dei fiumi e sono necessarie misure che riguardano la possibilità di combattere la siccità anche con risparmi energetici e risparmi d'acqua''.