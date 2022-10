Lombardia: Moratti, 'chiesta a dg Welfare relazione su presa in carico autori delitti'**

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – "Due gravi fatti di cronaca hanno sconvolto ieri sera la Lombardia ed il Paese, ad Assago e Asso. Esprimo dolore e sconcerto per le due vittime, Luis Fernando Ruggieri e il luogotenente Doriano Furceri, e per tutti i feriti, unitamente alla vicinanza alle loro famiglie.

In attesa che gli inquirenti chiariscano i contorni delle due vicende, ho subito chiesto alla direzione generale Welfare di far predisporre due relazioni sugli episodi, con particolare riferimento all’assistenza psichiatrica e di presa in carico degli autori dei delitti". Così, in una nota, la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti.