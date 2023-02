Home > Askanews > Lombardia, Moratti: faremo proposte e faremo sentire nostra voce Lombardia, Moratti: faremo proposte e faremo sentire nostra voce

Milano, 13 feb. (askanews) – “Continuerò con i miei candidati che saranno eletti in Consiglio, faremo un’opposizione costruttiva ma faremo anche emergere quelle che per noi sono le criticità che il centrodestra non ha affrontato, dai trasporti alla sanità. C’è tanto da fare, faremo le nostre proposte e faremo in modo che la nostra voce si senta”. Lo ha detto la candidata civica e Terzo Polo alla presidenza dell Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando l’esito del voto dalla sede del suo comitato elettorale all’hotel Cavalieri.

Milano, 13 feb. (askanews) - "Continuerò con i miei candidati che saranno eletti in Consiglio, faremo un'opposizione costruttiva ma faremo anche emergere quelle che per noi sono le criticità che il centrodestra non ha affrontato, dai trasporti alla sanità. C'è tanto da fare, faremo le nostre ...