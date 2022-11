Lombardia: Moratti, 'mia candidatura forte, punterò su sanità, sicurezza e servizi'

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - "La mia è una candidatura forte che si rivolge a un 37% di elettorato che in questo momento non si trova negli attuali schieramenti politici. Si rivolge a chi ha bisogno di maggiore ascolto, ai territori e tante categorie che non trovano nell'attuale pr...

Milano, 30 nov.

(Adnkronos) – "La mia è una candidatura forte che si rivolge a un 37% di elettorato che in questo momento non si trova negli attuali schieramenti politici. Si rivolge a chi ha bisogno di maggiore ascolto, ai territori e tante categorie che non trovano nell'attuale proposta politica la soddisfazione alle loro esigenze e ai loro bisogni". Lo ha detto ai microfoni di Agorà Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia alle prossime elezioni regionali, con la lista civica Letizia Moratti Presidente appoggiata dal terzo Polo.

"La Lombardia -afferma Moratti- è il motore d’Italia, ma deve tornare a crescere; sono 10 anni che non cresce e credo meriti di più, così come merita una classe dirigente che sappia affrontare le sfide concrete". Ed "è così che io intendo costruire la mia campagna elettorale, non guardando agli schieramenti di centrodestra o centrosinistra, ma ai problemi veri e quotidiani delle persone. Io – avverte- punterò sulla 'Lombardia delle tre S', cioè la Lombardia della sanità, la Lombardia della sicurezza e la Lombardia della servizi".