Lombardia: mozione Fi 'carrozze rosa' su treni regionali va in commissione Trasporti

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – La mozione del gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia sulla creazione delle 'carrozze rosa' sui treni regionali sarà discussa nelle prossime settimane (entro al massimo 30 giorni) nella commissione Infrastrutture e Trasporti. Lo ha stabilito il Consiglio regionale lombardo nel corso della seduta odierna. La mozione prevede l’individuazione di spazi riservati alle donne e ai soggetti più fragili in determinate fasce orarie serali, soprattutto a seguito dei recenti episodi di molestie avvenuti nelle scorse settimane.

"Sono assolutamente soddisfatto dell’ampia condivisione che l'Aula ha espresso sul tema della sicurezza delle donne e dei soggetti fragili in viaggio sui treni regionali -afferma Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia e primo firmatario del documento- oltre che sulla necessità di introdurre misure tempestive, anche se temporanee, in questa direzione. Sulla mozione -sottolinea- sono stati presentati contributi e proposte da parte di diversi consiglieri regionali, molti dei quali assolutamente condivisibili da parte mia e degli altri firmatari. E l'assessore alla Mobilità ha condiviso l’urgenza di intervenire, dichiarandosi disponibile a presentare in commissione un pacchetto strutturato di misure, anche temporanee, per garantire la sicurezza sui treni".

"Al fine di arrivare ad una mozione che possa raccogliere i contributi delle forze politiche e le indicazioni, sia strutturali che temporanee -conclude Gallera- ho accettato di rinviare in commissione il documento, spostando di poche settimane la sua approvazione in Aula".