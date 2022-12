Lombardia: oggi al Pirellone costituiti due nuovi gruppi consiliari

Milano, 19 dic.

(Adnkronos) – L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta odierna, ha preso atto della costituzione di due nuovi gruppi consiliari: il primo ha come denominazione 'Comitato Nord', del quale fanno parte i consiglieri regionali Massimiliano Bastoni, Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura, tutti provenienti dal gruppo Lega (capogruppo Roberto Mura); il secondo è denominato 'Patto Civico – Majorino Presidente' e ne fanno parte i 3 consiglieri provenienti dal gruppo Partito Democratico, Jacopo Scandella, Raffaele Straniero e Roberto Villani (capogruppo Jacopo Scandella).

L’ufficio di presidenza ha quindi preso atto del cambiamento di denominazione del gruppo consiliare 'Polo Civico – Lombardia Migliore' in 'Letizia Moratti Presidente' (capogruppo Manfredi Palmeri) e del cambiamento di denominazione del gruppo consiliare 'Forza Italia Berlusconi per Fontana' in 'forza Italia Berlusconi per Fontana – Partito popolare europeo' (capogruppo Gianluca Comazzi).

Alla data dell’emanazione del decreto n. 982 del presidente della Regione Lombardia, di indizione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia (16 dicembre 2022), erano pertanto presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale i seguenti 11 gruppi consiliari: Gruppo consiliare +Europa, presidente Michele Andrea Alfredo Usuelli; Gruppo consiliare Azione – Italia Viva – Lombardia Civica 3.0, presidente Niccolò Caretta; Gruppo consiliare Comitato Nord, presidente Roberto Mura; Gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi per Fontana – Partito popolare europeo, presidente Gianluca Marco Comazzi; Gruppo consiliare Fratelli d’Italia, presidente Barbara Mazzali; Gruppo consiliare Lega – Lega Lombarda Salvini, presidente Roberto Anelli; Gruppo consiliare Letizia Moratti Presidente, presidente Manfredi Palmeri; Gruppo consiliare Lombardia Ideale – Fontana Presidente, presidente Giacomo Basaglia Cosentino; Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, presidente Andrea Fiasconaro; Gruppo consiliare Partito Democratico della Lombardia, Presidente Fabio Pizzul; Gruppo consiliare Patto Civico – Majorino Presidente, presidente Jacopo Scandella.