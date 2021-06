Lombardia: ok giunta a nuovo piano cave città metropolitana di Milano per sabbia e ghiaia

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato la proposta di nuovo piano cave della Città metropolitana di Milano per il settore merceologico sabbia e ghiaia. Ora il progetto passerà al Consiglio per l'esame.

"Un lavoro impegnativo -dice Raffaele Cattaneo- reso possibile grazie all'intenso lavoro di tutti gli attori del territorio: Città metropolitana di Milano, Comuni, gestori parchi e operatori privati. Giunge in porto a due mesi dall'approvazione da parte della Giunta del progetto di legge per la 'Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati', che è all'esame del Consiglio.

E a meno di un mese dall'approvazione in Consiglio regionale del Piano cave per la provincia di Mantova. A dimostrazione dell'attenzione che Regione Lombardia pone su questo settore e alla cura del territorio".

Il piano avrà infatti un impatto diretto su tutta l'area metropolitana di Milano ma, per portata e dimensioni, anche indirettamente su tutta la regione ed oltre. La nuova pianificazione avrà durata decennale dalla data di pubblicazione sul Burl.