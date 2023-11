Lombardia: ok Giunta, finanziamenti per 30,7 mln a province per manutenzione ponti

Lombardia: ok Giunta, finanziamenti per 30,7 mln a province per manutenzione ...

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, che finanzia con 30,7 milioni di euro gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulle strade provinciali lombarde per il triennio 2024-2026.

In merito alla notizia è intervenuto il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione Attività produttive: "Con questi fondi offerti dalla Regione alle province -ha detto- si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie dei ponti sotto la responsabilità provinciale avviando lavori su ben 144 infrastrutture. Una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutta la Regione".

Alla provincia metropolitana di Milano sono destinati oltre 4,1 milioni di euro per quattro interventi: "Voglio segnalare in particolare quello destinato al rinforzo strutturale e verifiche sismiche del ponte sul canale Villoresi nel Comune di Busto Garolfo per 850mila euro -ha sottolineato l'assessore-. Complimenti quindi a Regione e assessorato per aver trovato la risorse finanziando lavori importanti sulle reti provinciali di tutta la Lombardia".