Lombardia: Pacini (Giovani Pd), 'possiamo vincere, spostiamo congresso'

Roma, 3 gen.

(Adnkronos) – "Spostiamo (di poco) il congresso del Pd". Si intitola così il post su Fb di Lorenzo Pacini, 26 anni, segretario dei giovani dem in Lombardia e candidato alle prossime regionali. Un appello a spostare di almeno una settimana le primarie del Pd.

"Ieri un sondaggio bellissimo ha acceso davvero i cuori e le speranze per la Lombardia. Pierfrancesco Majorino a soli 5 punti da Fontana. Che nel mentre ha rinunciato alla campagna elettorale perché come parla perde voti evidentemente.

Ora io lancio -come iscritto Pd, ancor prima che da candidato – questo appello. Si vota il 12 e 13 febbraio. Mentre le primarie sono convocate per il 19. Dato che il congresso del Pd non lo abbiamo fatto per mesi, ci costa tanto riuscire a spostare le primarie di almeno 1 settimana rispetto al 19 febbraio?".

"Come possiamo chiedere a iscritti e militanti di fare la campagna per le regionali e il congresso nazionale contemporaneamente? Abbiamo il diritto di poterci impegnare in entrambe le sfide, senza dover scegliere e senza togliere energie all'una o all'altra cosa.

Queste elezioni potrebbero essere rivoluzionarie! Non possiamo perdere questo appuntamento con la storia in Lombardia e Lazio".