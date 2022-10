Lombardia: Pase, 'al lavoro per raggiungere 85% raccolta differenziata entro 2030'

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – "Questo nuovo impianto tecnologicamente all'avanguardia è la testimonianza migliore di come un'azienda a capitale pubblico sia capace di rispondere alle esigenze del territorio. Regione Lombardia è e sarà sempre a fianco di queste realtà facilitando sia dal punto di vista normativo che operativo l'implementazione dell'economia circolare".​ Lo ha detto Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombardia, intervenendo oggi all'inaugurazione degli impianti completamente rinnovati di Seruso a Verderio (Lc).

Lo stabilimento, grazie ad un investimento di 11,2 milioni di euro e a 10 mesi di lavoro, è oggi in grado di selezionare 55mila tonnellate all’anno di rifiuti riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata di 1,2 milioni di cittadini nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Milano, Pavia e Como. Una vera e propria 'fabbrica del riciclo' che tratta imballaggi in plastica, in metallo e poliaccoppiati a base cellulosica recuperandone la maggior parte.

Grazie ad un avanzato sistema di vagli meccanici e separatori ottici di precisione, ogni singola tipologia di materiale viene selezionata e successivamente affidata ai consorzi di filiera per rinascere sotto forma di nuovi prodotti e oggetti. "Gli obiettivi che il nuovo piano dei rifiuti di Regione Lombardia si è dato sono ambiziosi -prosegue Pase-. Contiamo di arrivare all'85% di raccolta differenziata entro il 2030. Impianti come quello inaugurato oggi aiutano ad avvicinare questo obiettivo".

Proprio per fare il punto sulle prospettive della filiera del riciclo e del riuso, il prossimo 25 novembre si svolgerà un convegno promosso dalla commissione Ambiente del Consiglio regionale con tutti gli stakeholders pubblici e privati. ​