Lombardia: presentato piano per ripresa economica, 297 mln in provincia Mantova (3)

(Adnkronos) – I 297 milioni di euro sono così suddivisi: 20 milioni ai Comuni e alla Provincia di Mantova per il finanziamento di opere pubbliche nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'efficientamento energetico e infrastrutturazione digitale.

I restanti 277 milioni per progetti di sviluppo del territorio 257,3 milioni infrastrutture viarie, tra cui: 130 milioni per la tangenziale di Goito, 110 milioni per l'autostrada regionale Cremona – Mantova, 7 milioni per il completamento POPE 'Poggio Rusco-Pegognaga', 7,1 milioni per la Gronda Nord Viadana – Casalmaggiore.

Ed ancora nei 277 milioni sono compresi 13 milioni per la mobilità sostenibile, 10,5 milioni per la sicurezza e la riqualificazione delle reti di trasporto, 3,7 milioni per la rete irrigua e 2 milioni per la difesa del suolo.

Previsti infine nel Piano Lombardia 2,9 milioni per le infrastrutture sociali, 2,4 milioni per la transizione energetica, 1,8 milioni per l'istruzione e 2,8 milioni per lo sport.