Lombardia: presentato 'Young 2024', salone orientamento scolastico al via dal 14 novembre

ROma, 14 ott. (Adnkronos) – "Orientare i giovani che sono alle prese con la scelta del percorso di studi più idoneo. È questo l'obiettivo di Young, il Salone nazionale dell'orientamento scolastico che si terrà dal 14 al 16 novembre a pochi passi dalla splendida cornice del Lago di Como. Giunta alla 17esima edizione, la manifestazione quest'anno per la prima volta sarà organizzata in collaborazione con Regione Lombardia e in particolare con l'assessorato a Università, Ricerca e Innovazione di cui è titolare Alessandro Fermi. All'appuntamento del centro fieristico comasco saranno presenti tutti gli Atenei lombardi, alcuni dei quali affiancheranno anche l'assessore in un evento dedicato all'Intelligenza Artificiale.

L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lombardia. "Ritengo questa iniziativa molto importante -ha detto il governatore Attilio Fontana- L'orientamento è fondamentale per evitare la dispersione scolastica e per aiutare i ragazzi a scegliere in modo cosciente il loro futuro. Il fatto che saranno presenti tutte le Università lombarde è senza dubbio un ulteriore valore aggiunto". "'Young' è un evento che ha preso avvio quando io ero assessore provinciale e, ora che in Regione ho la delega alle Università, ho voluto trasmettere ulteriore forza", ha aggiunto l'assessore Fermi, che poi si è addentrato nei dettagli della 'tre giorni'. "Abbiamo dialogato con tutti gli Atenei lombardi, affinché non siano solo presenti con gli stand ma riescano a organizzare qualche iniziativa di spessore. Tra le tante, vorrei mettere in rilievo quella voluta dal mio assessorato, che porterà a Lariofiere una dimostrazione pratica di ciò che oggi significa utilizzare l'Intelligenza Artificiale nei corsi di laurea".

"C'è necessità oggi di aiutare i ragazzi e le famiglie a scegliere con accuratezza il percorso di studi -ha aggiunto- affinché si riesca a colmare il gap che ancora esiste tra ciò che il mondo della scuola insegna e ciò che il mondo del lavoro richiede". "Ringrazio l'assessore Fermi e Lariofiere -ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza- per il salto di qualità che hanno saputo imprimere a una manifestazione come Young, da sempre punto di riferimento per le province di Como e Lecco e ora ha l'ambizione di qualificarsi come evento che coinvolge tutta la Regione. Credo che i fondi che vengono investiti per l'orientamento siano sempre ben investiti, perché è importante che i giovani siano aiutati a trovare la strada con cui meglio esprimono il loro talento".

Entusiasmo e soddisfazione anche da parte del presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: "Il fatto di avere al nostro fianco Regione Lombardia con un assessorato così importante dà anche una risposta significativa ai giovani, al territorio e alle famiglie che guardano al post diploma. Sono circa 25mila le persone che ogni anno visitano gli stand di Young e trovano oggettivamente delle risposte. È senza dubbio un tema delicato, ed è bello che diventi una delle priorità che il territorio si pone".