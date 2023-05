Lombardia: R.La Russa, 'bene Bertolaso su commissione 'saggi' esperti Sanità'

Milano, 10 mag.(Adnkronos) - "Bene ha fatto l’assessore Bertolaso a pensare di costituire una commissione di 'saggi', esperti in materia, per definire la selezione dei futuri direttori generali di Ats e Asst. Doveroso lasciare la politica fuori dalla selezione dei futuri diretto...

Milano, 10 mag.(Adnkronos) – "Bene ha fatto l’assessore Bertolaso a pensare di costituire una commissione di 'saggi', esperti in materia, per definire la selezione dei futuri direttori generali di Ats e Asst. Doveroso lasciare la politica fuori dalla selezione dei futuri direttori generali sanitari". Così Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, commentando la costituzione, da parte dell’assessore al Welfare, di una commissione di esperti che selezioni i futuri direttori generali di Ats e Asst in Lombardia

"Affidiamo la valutazione a professionisti esperti e competenti che verifichino i vari curricula dei tanti candidati idonei che fanno parte dell’elenco regionale", afferma La Russa. La commissione auspicata dall’assessore Bertolaso, "strumento utile per la Giunta, riferirà poi al governo regionale e al presidente che collegialmente sceglierà i vari nominativi. Se ci sono state scelte non all’altezza, come sostiene Bertolaso, non dovranno più avvenire e andrà posta la massima attenzione anche all’individuazione di alcune figure dirigenziali all’interno della struttura dello stesso assessorato al Welfare. La responsabilità della gestione delle varie aziende ospedaliere è, naturalmente, soprattutto politica, ma l’operato dovrà essere guidato ed indirizzato dai responsabili tecnici nominati all’uopo".

"È importante scegliere persone capaci e competenti perché la salute è la priorità assoluta per i nostri cittadini -conclude l'assessore-. Gli attuali direttori generali hanno dato e fatto molto anche durante la pandemia e di questo va dato loro atto".