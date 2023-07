Lombardia: R.La Russa, 'da Fdi priorità a italiani anche in assegnazione alloggi erp'

Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Ma davvero qualcuno pensa che, fulminati sulla via di Damasco, ci siamo convertiti al buonismo falso e peloso predicato dalla sinistra? Da decenni abbiamo sempre affermato in tutte le sedi che la priorità assoluta per quanto riguarda l’assegnazione dell...

Milano, 6 lug.(Adnkronos) – "Ma davvero qualcuno pensa che, fulminati sulla via di Damasco, ci siamo convertiti al buonismo falso e peloso predicato dalla sinistra? Da decenni abbiamo sempre affermato in tutte le sedi che la priorità assoluta per quanto riguarda l’assegnazione delle case popolari appartiene agli italiani. Pensare che da parte di Fratelli d’Italia si possa prevaricare un lombardo per favorire un immigrato, magari irregolare, è soltanto pura follia". Così Romano La Russa, assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia, commentando le polemiche sulla ipotesi di destinare appartamenti Aler ai profughi.

"È bene che alcuni prefetti, forse, prima di scrivere fantasiose lettere ai sindaci, si informino meglio e chiedano chiarimenti all’assessore -precisa La Russa- altrimenti il rischio è che si alimentino incomprensioni e fraintendimenti. Comunque, se qualcuno pensa di mettere in imbarazzo Fdi e il resto della maggioranza ha proprio sbagliato obiettivo".

"Gli amici della Lega e di Forza Italia -conclude- stiano pure sereni e non cadano, da ingenui, nei tranelli di certa stampa e della sinistra sicuramente in malafede. Le dichiarazioni di alcuni parlamentari e consiglieri regionali sono veramente ridicole e manifestano una evidente mancanza di conoscenza del problema. La storia ultra trentennale del mio partito è scritta in mille documenti ed è ben nota a tutti, non sarà certo la destra a tradire i lombardi e gli italiani, con buona pace di amici e alleati".