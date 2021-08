Lombardia: radar Arpa per monitorare frana Tavernola Bergamasca (2)

(Adnkronos) – Le attività avviate ieri si aggiungono agli altri interventi messi in campo da Regione Lombardia, che – ricorda l'assessore – "ha immediatamente messo a disposizione ingenti risorse finanziarie, necessarie per affrontare le prime attività di prevenzione, stanziando 585.000 euro. Oltre a 250.000 euro per il potenziamento delle difese dalla caduta massi, 100.000 euro per la sistemazione della strada di collegamento per Parzanica e 15.000 euro per lo studio sugli effetti dell'eventuale onda di piena.

A questo si aggiunge l'ultimo finanziamento regionale, di 1,5 milioni di euro, per la progettazione relativa alla messa in sicurezza del Monte Saresano. La versione definitiva dello studio di fattibilità è prevista per il mese di settembre".