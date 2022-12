Lombardia: Regione raccoglie 1.500 'giocattoli sospesi', saranno distribuiti in ospedali

Milano, 21 dic.

(Adnkronos) – Si è conclusa con oltre 1.500 doni raccolti la seconda edizione de 'Il giocattolo sospeso', la gara di solidarietà di Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza. Ora i giocattoli saranno distribuiti negli ospedali in collaborazione con la Fondazione Abio Italia Onlus per il bambino in ospedale, con il supporto della Consulta del soccorso.

"Ancora una volta la Lombardia conferma la propria solidarietà verso chi è meno fortunato -commenta il presidente Attilio Fontana- e anche quest'anno, nonostante il periodo economicamente non certo semplice, siamo comunque riusciti, nell'ambito delle visite a Palazzo Lombardia, a raccogliere un buon numero di giochi per i bimbi meno fortunati.

Ancora una volta i lombardi dimostrano di avere un grande cuore e una grande sensibilità. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa donando un gioco". Già ieri sono stati inviati i primi doni ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Crema e del Niguarda di Milano e nel periodo natalizio proseguirà la distribuzione di tutti gli altri giocattoli negli ospedali pediatrici della Lombardia.

Mentre la raccolta dei giocattoli si è chiusa lo scorso weekend, proseguono con successo le altre iniziative organizzate per le festività natalizie.

Grandissimo successo per l'apertura al pubblico del Belvedere al 39esimo piano, in particolare, sta facendo registrare numeri da record: dal 3 dicembre sono oltre 18.000 gli accessi registrati nelle giornate di apertura. Anche il 6, il 7 e l'8 gennaio sarà possibile salire al 39esimo piano dalle 10 alle 18. Risultati davvero positivi anche per il villaggio di Pinocchio allestito nello spazio IsolaSet: molti i partecipanti alle attività organizzate per bambini e famiglie.