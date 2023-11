Lombardia: Regione stanzia 4,6 mln per interventi a quartiere milanese Bruzzano

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – Importanti risorse per interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti e riqualificazione delle reti di distribuzione dell'energia degli edifici di proprietà di Aler Milano. È quanto ha stanziato la Giunta della Regione Lombardia con una delibera approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Per gli immobili nel quartiere Bruzzano a Milano, civici 48-50-54-56 di via Vincenzo da Seregno, sono stati stanziati 4,6 milioni di euro: "Anche queste importanti risorse -spiega l'assessore Franco- fanno parte di quegli sforzi che Regione Lombardia sta mettendo in campo per quella che abbiamo chiamato 'Missione Lombardia'. Non solo un vasto piano di interventi, ma anche un coinvolgimento delle altre istituzioni, per riuscire insieme a dare maggiore dignità all'abitare, sicurezza e assistenza".

Secondo il cronoprogramma, le opere saranno ultimate entro il 31 dicembre 2025.