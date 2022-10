Roma, 3 ott (Adnkronos) – In Lombardia "secondo me faranno l'accordo. Quando avranno finito il governo risolvono, non si possono permettere di fare casino in Lombardia. Moratti ministro? Magari mettono Fontana, una soluzione trovano". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira parlando del prossimo voto in Lombardia e dell'intesa nel centrodestra.