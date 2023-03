Lombardia: Roggiani (Pd), 'solo 5 donne in giunta, risultato imbarazzante'/Rpt

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – "L’otto marzo si sono riempiti la bocca di belle parole, ma nei fatti? Nella giunta, contando Fontana, le donne sono solo cinque su diciassette". Lo scrive su Facebook la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani, commentando la nuova giunta regionale lombarda, su cui "peggio non potevano fare. Per giorni abbiamo assistito al teatrino tutto romano sulla scelta dei componenti della nuova giunta Fontana. Il risultato è imbarazzante". Oltre a criticare la scarsa rappresentazione femminile, Roggiani sottolinea anche le **"tante scelte pessime, a partire dalla riconferma di La Russa, come dimenticare i suoi saluti fascisti per strada".**

"Più che lavorare perché agli assessorati fossero messi i migliori, pare che abbiano messo i più fedeli a Lega e Fratelli d’Italia. Da tutto questo emerge sicuramente una cosa: la loro incoerenza, millantano l’autonomia poi si legano a Roma. Noi vogliamo un’altra Lombardia. La nostra opposizione sarà intransigente”, conclude la segretaria del Pd Milano.